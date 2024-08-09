Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач назвал одну из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний
Здоровье

Сегодня, 19:45

1 мин.

Врач назвал одну из причин развития сердечно-сосудистых заболеваний

Мария Задорожная
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Сердечный приступ
Фото ozgurcankaya/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал о частой причине развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По его словам, недостаток физической активности (гиподинамия) может привести к различным проблемам, в том числе к повышению артериального давления.

«Гиподинамия способствует повышению уровня холестерина и артериального давления, что приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, отсутствие физической активности ослабляет функции сердца и снижает его выносливость», — объяснил врач.

Также гиподинамия может привести к набору веса, что ведет к ожирению, которое вызывает проблемы с сердцем и сосудами. Не стоит забывать и про нарушения обмена веществ, которые могут привести к развитию диабета второго типа и метаболического синдрома, увеличивающих риск развития сердечно-сосудистых патологий.

«Регулярная физическая активность играет ключевую роль в профилактике недугов сердца, сосудов и в поддержании общего здоровья. Рекомендую включать умеренные занятия спортом в повседневную жизнь», — подытожил эксперт.

Офисные работники. Врач перечислил заболевания, которым подвержены офисные работники

Медицина
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже