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Сегодня, 21:15

Врач назвал опасный для сердца напиток

Мария Маковей
Автор
Женщина прижимает ладони к груди
Фото dragana991/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов советует не забывать об опасности передозировки кофеином. Об этом он сообщилу порталу РИАМО.

Многие из нас пьют кофе для поддержания активности и настроения в течение дня. Однако, по мнению эксперта, напиток в больших количествах очень вреден для здоровья.

«Обзор 2015 года выявил несколько нежелательных побочных эффектов потребления более 400 мг кофеина в день, в том числе: учащенное сердцебиение, тревожность, неусидчивость, проблемы со сном, тремор», — рассказал гастроэнтеролог.

Кроме того, врач перечислил и другие последствия: усталость, утомляемость, невнимательность, сонливость, раздражительность и даже тошнота и мышечная боль.

«Чашка ароматного кофе может облегчить пробуждение утром, повысить работоспособность после ланча, продлить романтический вечер или обернуться бессонницей и обострениями хронических заболеваний. Поэтому передозировка кофе опасна», — подытожил Белоусов.

Ранее фитнес-тренер рассказал, полезен ли кофе перед тренировкой.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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