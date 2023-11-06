Врач назвал опасный для сердца напиток

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов советует не забывать об опасности передозировки кофеином. Об этом он сообщилу порталу РИАМО.

Многие из нас пьют кофе для поддержания активности и настроения в течение дня. Однако, по мнению эксперта, напиток в больших количествах очень вреден для здоровья.

«Обзор 2015 года выявил несколько нежелательных побочных эффектов потребления более 400 мг кофеина в день, в том числе: учащенное сердцебиение, тревожность, неусидчивость, проблемы со сном, тремор», — рассказал гастроэнтеролог.

Кроме того, врач перечислил и другие последствия: усталость, утомляемость, невнимательность, сонливость, раздражительность и даже тошнота и мышечная боль.

«Чашка ароматного кофе может облегчить пробуждение утром, повысить работоспособность после ланча, продлить романтический вечер или обернуться бессонницей и обострениями хронических заболеваний. Поэтому передозировка кофе опасна», — подытожил Белоусов.

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