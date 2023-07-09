Врач назвал опасный скрытый симптом рака поджелудочной

Онколог-химиотерапевт, эксперт фонда «Не напрасно» Владислав Евсеев 7 июля в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал, что рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных и опасных. Его симптомами могут быть резкое снижение веса до 10-20%, даже после небольшого перекуса возникает ощущение сытости, желтеют кожные покровы и слизистые оболочки. Но есть еще один опасный неявный признак. «Боли при раке поджелудочной железы часто имеют опоясывающий характер, нередко отдает в спину, поэтому иногда пациенты достаточно долго наблюдаются у невролога, перед тем как будет выявлена опухоль», — пояснил специалист.

Заведующая отделением амбулаторной онкологии клиники академика Ройтберга врач-онколог Елена Жукова рассказала СЭ, что увеличить риск развития рака могут такие факторы, как курение, ожирение и лишний вес, неправильное питание (например, частое употребление красного или переработанного мяса), инфекционные заболевания и вирусы (например, вирус Эпштейн-Барр, вирусы гепатита В и С), употребление алкоголя, наследственность, возраст (например, средний возраст на момент постановки диагноза составляет 62 года — для рака молочной железы, 67 лет — для колоректального рака, 71 год — для рака легких, 66 лет — для рака предстательной железы, до 20 лет — для рака костей), гормоны (например, эстрогены), препараты для подавления иммунной системы (от отторжения органов, например), радиация и высокоэнергетическое излучение (рентгеновские лучи, гамма-лучи).

Ранее, 25 февраля, мы рассказывали о научно подтвержденных факторах, увеличивающих риск развития рака.