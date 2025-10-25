Видео
Врач назвал полезную привычку, которая защищает от простуды
Здоровье

25 октября, 15:45

1 мин.

Врач назвал полезную привычку, которая защищает от простуды

Мария Задорожная
Автор
Девушка в парке
Фото Dima Berlin, iStock

Британский семейный врач Бабак Ашрафи порекомендовал в холодный сезон ежедневно выходить на улицу хотя бы на десять минут. Об этом сообщает The Guardian. По словам специалиста, даже короткие прогулки полезны как для физического, так и для эмоционального состояния, они помогают снизить риск развития апатии и сезонных простуд.

Ашрафи пояснил, что свежий воздух и дневной свет необходимы организму для выработки витамина D и нормальной работы иммунной системы.

«Даже если на улице пасмурно или прохладно, важно выйти на непродолжительное время, чтобы получить дозу естественного света и немного подвигаться», — отметил врач.

Помимо ежедневных прогулок, доктор порекомендовал привиться от гриппа и соблюдать базовые правила гигиены — чаще мыть руки с мылом, особенно после поездок в общественном транспорте и посещения людных мест. По словам Ашрафи, эти простые меры заметно снижают риск заражения вирусами.

Он напомнил, что основой здоровья являются три привычки: сбалансированное питание, полноценный сон и регулярная физическая активность. Особенно зимой важно следить за питанием, чтобы получать необходимые витамины и минералы.

Ашрафи добавил, что многие переоценивают пользу витаминных добавок. По его словам, они часто оказываются неэффективными, если рацион беден питательными веществами.

«Лучше получать витамины с пищей, а добавки принимать только при подтвержденном дефиците», — подчеркнул врач.

Как не&nbsp;болеть осенью и&nbsp;зимой: полезные лайфхаки и&nbsp;опасные мифы.Как не болеть осенью и зимой: полезные лайфхаки и опасные мифы
Советы и рекомендации
  • андрей андреев

    Какой, однако, мудрый совет!!))) впрочем, в Англии полно таких кретинов.

    25.10.2025