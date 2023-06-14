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Сегодня, 21:45

Врач назвал причины, по которым случаются переломы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Врач фиксирует перелом руки.
Фото Freepik/freepik
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Врач ортопед, травматолог, эксперт по лечению вальгуса и осанки, основатель медицинского центра «Кипарис» Павел Семиченков рассказал «СЭ», почему происходят переломы костей. «Перелом происходит в том случае, если энергия внешнего воздействия превышает прочность кости. Прежде всего, причина может быть в возрастных гормональных перестройках, которые неизбежно приводят к ослаблению костей и для перелома требуется гораздо меньше энергии, чем в молодом возрасте», — пояснил специалист.

Снижение прочности костей, по словам Павла Семиченкова, в любом возрасте может спровоцировать сидячий образ жизни, низкие нагрузки, нарушение минерального обмена, в частности магния, цинка, кальция, а также проблемы с всасыванием необходимых микроэлементов и минералов, связанные с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта или щитовидной железы.

Следующая группа предпосылок для переломов костей — слабый мышечный корсет. Хорошо развитые, сильные мышцы гасят механические нагрузки и удары. Чем лучше они развиты, тем меньше вероятности получить перелом. «Есть еще одна закономерность — чем лучше развиты мышцы, тем крепче кость», — заявил медик.

Причиной переломов могут стать и нарушения работы нервной системы. «В случае адекватной работы нервной системы, человек может правильно упасть, сгруппироваться, откатиться, отскочить и компенсировать удар. Из-за возникновения определенных проблем, страдает координация и моторика. Это становится дополнительным риском для получения переломов и травм костных тканей», — подытожил Павел Семиченков.

Ранее мы рассказывали о продуктах с высоким содержанием кальция, которые помогут укрепить кости.

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