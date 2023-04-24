Врач назвал привычки, опасные для пищеварительной системы

Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог Алексей Жито в беседе с изданием «Доктор Питер» назвал привычки, опасные для пищеварительной системы. «Любые отклонения в работе кишечника могут приводить к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому их нельзя игнорировать», — предупредил специалист. Это могут быть проблемы с иммунитетом, обострения хронических заболеваний, высыпания на коже и ухудшение самочувствия.

К вредным для здоровья пищеварительной системы Алексей Жито отнес привычку ежедневно пить кофе натощак, есть много мучного (особенно перед сном), плохо пережевывать пищу, запивать ее газированными или сладкими напитками, а также пить алкоголь, часто и в больших количествах.

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