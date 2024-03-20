Врач назвал самую опасную позу для сна

Сон на животе вреден для здоровья человека. Он оказывает сильнейшую нагрузку на организм, считает британский врач из Центра уменьшения сколиоза Тони Налда. По его словам, отдых на животе может привести к проблемам с сердцем и болям в пояснице.

«Эта поза для сна может затруднить глубокое дыхание, поскольку такое положение сжимает диафрагму. Надавливая на грудь, вы затрудняете циркуляцию крови. Более того, сон на животе оказывает дополнительное давление на позвоночник, что потенциально может привести к перенапряжению позвонков и окружающих их мышц, — передает слова эксперта издание The Mirror.

Также сон на животе может вызвать мигрень, защемление нервов и другие неврологические проблемы с искривленной шеей и даже спровоцировать появление большого количества морщин на лице.

Как отметил специалист, сон на боку намного полезнее для здоровья. Он сохраняет естественный изгиб позвоночника и минимизирует нагрузку на суставы, а также улучшает работу сердца и уменьшает храп.