Врач назвал средства, которые могут стать причиной головной боли

27 августа кандидат медицинских наук, врач-уролог, андролог Константин Антонов в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказал, что причиной головной боли могут стать афродизиаки. «Последствиями использования таких веществ могут стать головная боль, бессонница, нарушение работы желудочно-кишечного тракта и боли в животе. Поэтому при заболеваниях сердечно-сосудистой или пищеварительной систем с этими веществами нужно быть очень аккуратными», — пояснил специалист.

Константин Антонов подчеркнул, что нарушения потенции не рекомендуется лечить натуральными или синтетическими афродизиаками. Причина тому — их низкая эффективность (иногда положительный эффект и вовсе обусловлен эффектом плацебо), а также возможные заболевания, которые нуждаются в диагностике и лечении.

Ранее, 25 февраля, врач-уролог, кандидат медицинских наук Станислав Песегов назвал продукты, которые могут снизить потенцию.