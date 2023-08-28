Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 15:40

Врач назвал средства, которые могут стать причиной головной боли

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мужчина и женщина.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

27 августа кандидат медицинских наук, врач-уролог, андролог Константин Антонов в беседе с изданием «Газета.Ру» рассказал, что причиной головной боли могут стать афродизиаки. «Последствиями использования таких веществ могут стать головная боль, бессонница, нарушение работы желудочно-кишечного тракта и боли в животе. Поэтому при заболеваниях сердечно-сосудистой или пищеварительной систем с этими веществами нужно быть очень аккуратными», — пояснил специалист.

Константин Антонов подчеркнул, что нарушения потенции не рекомендуется лечить натуральными или синтетическими афродизиаками. Причина тому — их низкая эффективность (иногда положительный эффект и вовсе обусловлен эффектом плацебо), а также возможные заболевания, которые нуждаются в диагностике и лечении.

Ранее, 25 февраля, врач-уролог, кандидат медицинских наук Станислав Песегов назвал продукты, которые могут снизить потенцию.

Теперь у нас есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нутрициолог рассказала, как стать более стрессоустойчивым

Каждый третий россиянин игнорирует симптомы возможного рака