Врач назвал средство, с помощью которого можно укрепить сосуды

Врач-кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Андрей Титаренко рассказал «СЭ», что одно из доступных средств укрепления сосудов — это прием комплексных витаминов и микроэлементов. «Я не говорю о каких-то конкретных заболеваниях, которые нужно лечить после обследования и консультации у врача. Речь о профилактике и общеукрепляющих мерах — сезонном приеме поливитаминных и минеральных комплексов», — пояснил медик.

По словам Андрея Титаренко, правильно подобранные в индивидуальном порядке БАДы содержат вещества, необходимые для поддержания эластичности и проницаемости сосудистой стенки, защищают от свободных радикалов, способствуют заживлению и даже рассасывают тромбы. Также поливитамины нормализуют нервно-психическое состояние.

«Чтобы обеспечить организм всеми витаминами и микроэлементами, вполне достаточно соблюдать сбалансированное питание. Но не во всех регионах страны и не во все сезоны года это возможно. Тут как раз и помогут поливитаминные комплексы», — подчеркнул кардиохирург. Особенную пользу они принесут людям пожилого возраста, курящим, придерживающимся вегетарианства или имеющим вредные условия работы. «Сюда же можно отнести и беременность, но только после обследования у врача», — предупредил Андрей Титаренко.

Специалист отметил, что прием витаминов не может полностью компенсировать отказ от здорового питания. «Есть множество продуктов, которые в допустимых нормах очень полезны. Это оливковое масло, орехи, сухофрукты, рыба, темный шоколад, зеленые яблоки, виноград, болгарский перец, грейпфрут. В теплое время года для выработки витамина D нужно и на солнышке погреться. Но опять же — в допустимых нормах, а не до ожогов», — подытожил Андрей Титаренко.

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