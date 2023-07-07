Врач назвал универсальный способ защиты от рака, диабета и болезней сердца

Врач-терапевт Павел Раменский в беседе с порталом NEWS.ru рассказал, что защитить от заболеваний сердца и сосудов, диабета, ожирения, остеопороза, болезни Альцгеймера, депрессии и даже некоторых форм рака поможет постоянная физическая активность. Специалист уверен, что улучшенное кровообращение качественнее снабжает все органы питательными веществами и кислородом, благодаря чему поддерживает здоровье и продлевает жизнь.

По словам Павла Раменского, оставаясь физически активными в течение всей жизни, двигаясь, умеренно занимаясь спортом, можно буквально повернуть время вспять. «В этот момент в организме включаются восстановительные механизмы, такие как регенерация хрящевых тканей, заживление микротрещин, высвобождение антиоксидантов и противовоспалительных молекул. Многие исследования свидетельствуют о том, что активность замедляет постепенное ухудшение здоровья и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака», — заключил терапевт.

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