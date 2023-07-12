Врач назвал упражнения для продления молодости

Врач-диетолог Майкл Мосли тренировки с утяжелителями назвал упражнениями для продления молодости. По его словам, за 12 недель таких занятий мышечная масса может увеличиться на 10 процентов, уменьшатся жировые отложения в области живота и вес, улучшатся когнитивные функции и качество сна, уменьшится риск развития онкологических заболеваний. Об этом 10 июля сообщили на портале Lenta.ru.

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что заявление, что именно силовые упражнения продлевают молодость, очень спорно и научных подтверждений тому нет. «В этом году мне исполняется 47 лет, а клинические замеры биологического возраста, по оценке независимой лаборатории ДНКОМ в июне 2023 года, показали 29. Это демонстрация работы целой системы, комплекса мер, которых я придерживаюсь. Спорт в их числе», — пояснила специалист. По ее словам, достаточно любой активности, главное — регулярность. Интенсивных тренировок (до пота) достаточно одной-двух в неделю, при этом важно не изнурять себя. «Так запускается работа тоннельных путей детоксикации и стимулирование апоптоза — «разбора» старых клеток на «запчасти». В моей практике также присутствует ежедневная суставная гимнастика и любая разминка на выбор или быстрая ходьба в течение 15-20 минут. Спорт и активность важно подбирать персонально для человека с учетом типа конституции, особенностей строения мышц и врожденной выносливости (определяется по генетическим тестам). Что одному хорошо, другому может принести вред», — предупредила эксперт. Кроме того, для молодости мозга, которая непосредственно связана с молодостью всего организма, важна новизна. «Это главный ключик к дверце долголетия. Меняйте увлечения и виды активности, будьте постоянным учеником: плавание, конный спорт, акробатика на пилоне, теннис, лыжи... Что еще не умеете, то и выбирайте для тренировки. Это важное состояние для поддержания нейропластичности и профилактики нейродеградаций», — резюмировала Галина Хусаинова.

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