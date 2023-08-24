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Сегодня, 14:05

Врач назвала анализы, которые нужно сдать перед началом учебного года

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ребенок на приеме у врача.
Фото Freepik/freepik
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23 августа на портале «Вечерний Санкт-Петербург» детский эндокринолог Злата Казаринова рассказала, какие анализы нужно сдать перед началом учебного года школьникам. По ее словам, это общий анализ крови (ОАК) и мочи (ОАМ) для осмотра у врача, а для старшеклассников 15-17 лет, помимо этого, может потребоваться осмотр у специалистов более узкого профиля и инструментальное обследование.

«Сдать анализы можно в любое время, когда вам удобно. Это не обязательно делать перед 1 сентября. Но опытные педиатры рекомендуют проходить обследование летом, чтобы отправить ребенка 1 сентября в школу и быть уверенными, что он здоров», — заключила Злата Казаринова.

Ранее, 21 августа, психолог и мама четверых детей Юлия Керецман рассказала, как подготовить ребенка к школе.

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