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Сегодня, 12:20

Врач назвала добавку, которая поможет похудеть

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
Спирулина в порошке.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
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Врач, специалист по антивозрастной медицине и нехирургическим методам омоложения Елена Богатова рассказала «СЭ», что в борьбе с лишними килограммами поможет спирулина — вид водорослей, широко применяемый в пищевой промышленности и как диетическая добавка. «Спирулина содержит большое количество питательных веществ, включая белки, витамины, минералы, антиоксиданты и фитопигменты», — пояснила специалист.

Как отметила Елена Богатова, результаты некоторых исследований показывают, что потребление спирулины дает ощущение сытости, помогает контролировать аппетит и уменьшить количество потребляемой пищи. Эффект от спирулины может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма и качества продукта. «Важно также помнить, что похудение — комплексный процесс, требующий правильного питания, физической активности и общего здорового образа жизни. Полагаться только на «фантастические» свойства спирулины будет неправильно. Кроме того, перед началом приема спирулины или любых других добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом», — резюмировала Елена Богатова.

Ранее мы рассказывали, как похудеть без срывов, чтобы вес не вернулся.

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