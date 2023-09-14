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Сегодня, 21:35

Врач назвала главную причину инфаркта

Фото istockphoto.com/eternalcreative
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Врач-кардиолог Анна Кореневич в своем Telegram-канале рассказала, что часто сердечно-сосудистые заболевания возникают из-за неправильного рациона питания.

«Вредны в первую очередь быстрые углеводы. Это не только сахар, белый хлеб и сладкая выпечка. Картошка, белый рис, макароны — гарниры, с которыми следует быть аккуратнее. Среди потенциально запрещенных продуктов трансжиры, красное мясо и продукты его переработки, а также консервированные продукты», — отмечает врач.

При этом Кореневич отмечает, что часто причиной инфаркта является хронический стресс, а не только неправильное питание.

Ранее врачи назвали факторы, вызывающие заболевания сердца.

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