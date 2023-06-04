Врач назвала косметологические процедуры, которые не стоит делать в один день

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Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», какие косметологические процедуры несовместимы, поэтому проводить их в один день категорически не рекомендуется. «Совместимость процедур зависит от различных факторов. К примеру, от того, какого типа эти процедуры, от соблюдения рекомендаций и инструкций, которые дал специалист, а также от индивидуальных особенностей пациента», — пояснила эксперт.
Как отметила Елена Богатова, есть и общие рекомендации. К примеру, не стоит проводить в один день пилинг и лазерные процедуры (это может привести к повышенной чувствительности, раздражению и покраснению кожи), совмещать некоторые инъекционные процедуры (ботулотоксин и филлеры — приведет к отекам или покраснению), а также микродермабразию с микроигольчатой терапией (эти процедуры стимулируют обновление кожи, вызывая покраснение и раздражение, которое может усилиться).
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