Врач назвала методы борьбы с социофобией, которые точно не работают

Врач — психиатр-психотерапевт Кристина Вирт рассказала о методах борьбы с социофобией.

«Достаточно иметь один из следующих признаков: страх оказаться в центре внимания или повести себя как-то не так, избегание социальных ситуаций. Они должны сочетаться с физиологическими симптомами тревоги: ощущением покраснения, дрожью, страхом рвоты, позывами к мочеиспусканию, дефекации, которые возникают во время взаимодействия с другими людьми или при мыслях о таком взаимодействии», — пояснила она Life.ru.

По ее словам, возникает замкнутый круг. Человек боится общения и избегает его, но тогда он не может получить хорошего опыта взаимодействия с окружающими. В результате социопат убеждается в обоснованности страхов и отказывается менять ситуацию. Сегодня до конца не изучены причины социофобии, однако генетическая предрасположенность имеет место быть.

«Большое значение имеет опыт общения, начиная с детского возраста. Также на развитие тревоги и социального тревожного расстройства влияет тип темперамента, сниженная самооценка, другие формирующиеся или уже сформированные черты характера», — добавила врач.

Она подчеркнула, что борьба с социальной тревогой может быть описана одной фразой: необходимо «делать то, чего вы не делали никогда, и не делать то, что вы делаете всегда». Нужно осознать, что попытки избежать любых контактов — это форма защиты от негативного восприятия себя при социальном взаимодействии.

Она предупредила, что только медикаментозное лечение пользы не принесет. Нужна серьезная работа с негативными мыслями об общении, о себе, о других людях, следует тщательно проработать неприятные воспоминания, которые могли привести к социофобии.