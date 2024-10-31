Врач назвала методы диагностики, которые следует пройти при отечности

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп в беседе с «СЭ» заявила, что при отечности в первую очередь следует сделать УЗИ сосудов, вен и артерий. Однако здесь стоит учитывать локализацию отека.

«Этот тест может помочь выявить любые аномалии в венах или артериях. Он также определяет, есть ли повреждения лимфатической системы», — отметила эксперт.



Кроме того, необходимо сделать эхокардиограмму, которая поможет выявить любые проблемы с сердцем и определить, есть ли какие-то повреждения сердечных клапанов. Именно они могут вызывать застой крови в венах и привести к отекам, подчеркнула врач.