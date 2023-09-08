Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 18:30

Врач назвала недостатки болеутоляющих

Фото istockphoto.com/STEEX
Telegram Дзен

Врач-эндокринолог Надежда Фетисова рассказала «СЭ» подробнее о вреде обезболивающих средств. По словам специалиста, многие люди забывают о допустимой суточной норме.

«У каждого препарата есть режим приема, превышение которого способно привести к серьезным осложнениям, таким как повреждения печени и почек. Если вы принимаете обезболивающие, важно следовать инструкциям и не превышать рекомендованную дозировку», — сказала Фетисова «СЭ».

Также специалист отмечает, что болеутоляющие препараты часто провоцируют развитие воспаления слизистых желудка и ЭКТ, что в дальнейшем приводит к гастриту и эрозиям. Не рекомендуются принимать обезболивающие длительное время, а также на голодный желудок.

Врач напоминает, что болеутоляющие не лечат саму причину боли, а лишь уменьшают ее интенсивность. Важно найти и устранить причину, чтобы в дальнейшем не было проблем.

Плюсы и&nbsp;минусы обезболивающих. 3 «за» и 3 «против» болеутоляющих

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Посла Армении вызвали в МИД РФ и вручили ноту протеста
Росавиация: египетская авиакомпания приостановила полеты в Москву до 17 сентября
В Москве начались трехдневные выборы мэра
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Модель Линда Евангелиста призналась, что уже пять лет борется с раком