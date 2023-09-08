Врач назвала недостатки болеутоляющих

Врач-эндокринолог Надежда Фетисова рассказала «СЭ» подробнее о вреде обезболивающих средств. По словам специалиста, многие люди забывают о допустимой суточной норме.

«У каждого препарата есть режим приема, превышение которого способно привести к серьезным осложнениям, таким как повреждения печени и почек. Если вы принимаете обезболивающие, важно следовать инструкциям и не превышать рекомендованную дозировку», — сказала Фетисова «СЭ».

Также специалист отмечает, что болеутоляющие препараты часто провоцируют развитие воспаления слизистых желудка и ЭКТ, что в дальнейшем приводит к гастриту и эрозиям. Не рекомендуются принимать обезболивающие длительное время, а также на голодный желудок.

Врач напоминает, что болеутоляющие не лечат саму причину боли, а лишь уменьшают ее интенсивность. Важно найти и устранить причину, чтобы в дальнейшем не было проблем.

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