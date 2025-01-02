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Врач назвала неочевидную причину появления мигрени
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

Врач назвала неочевидную причину появления мигрени

Мария Задорожная
Автор
У девушки мигрень
Фото South_agency, iStock
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Врач общей практики Юлия Соколова рассказала «СЭ», почему нарушение режима дня приводит к развитию мигрени.

По ее словам, завтрак, обед и ужин должны быть в одно и то же время. Ведь в медицине известны случаи, когда приступы мигрени возникали на фоне нарушения распорядка приемов пищи. Эксперт добавила, что у некоторых пациентов головная боль возникала на фоне употребления некоторых продуктов. Например, большого количества кофе, горького шоколада или острой пищи.

«Режим дня и его соблюдение помогают уменьшить частоту возникновения мигрени. Нужно сбалансировать активный и пассивный отдых, работу и наладить режим питания», — добавила медик.

Немаловажную роль играет и сон, подчеркнула Соколова. Если человек спит менее семи часов или более девяти часов, то приступы мигрени будут возникать чаще и сильнее по интенсивности. Человек должен спать в среднем 7-8 часов, подытожила Юлия.

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