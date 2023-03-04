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Сегодня, 15:45

Врач назвала один из неявных признаков артрита

Ольга Стрельникова
Врач осматривает кисти рук.
Фото Freepik/freepik
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Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп специально для «СЭ» рассказала, что одним из неявных признаков артрита могут быть холодные руки. «Артрит — это целая группа заболеваний, при которых воспаляются и болят суставы. Артрит также может провоцировать проблемы с кровообращением и приводить к охлаждению рук и ног», — предупредила специалист.

Артрит может возникнуть от чрезмерной нагрузки на суставы, несбалансированного питания и даже из-за инфекций. «Понять в чем дело и назначить лечение поможет терапевт или ревматолог», — пояснила Ирина Юзуп.

Почему еще могут мерзнуть руки, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Медицина
Советы и рекомендации
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