Врач назвала опасные побочные эффекты корвалола

Кардиолог Ольга Козлова рассказала о побочных эффектах всем известного сердечного лекарства, пишут «Аргументы и факты».

Чаще всего люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы пьют корвалол. Но он не так уж и безопасен, говорит эксперт. По ее словам, препарат вызывает привыкание и с каждым разом сердечники начинают принимать его все чаще, что приводит к зависимости.

«Он популярен у старшего поколения, и поначалу пожилые пациенты его принимают по несколько капель, а затем дозировка самостоятельно увеличивается ими до столовой ложки, а там и по половине бутылька может уходить за раз», — отмечает врач.

Как рассказала кардиолог, корвалол действительно справляется с тревожностью, но как успокоительное средство лечебной функции он не несет.

«И важно помнить о доказанном побочном эффекте: корвалол приводит к развитию деменции», — подчеркнула Козлова.

Эксперт предупреждает, что лекарство не снижает риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее медики рассказали, как определить бессимптомную болезнь сердца.