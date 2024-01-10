Врач назвала основные симптомы дефицита цинка

Врач общей практики Ирина Дворкина в беседе с «СЭ» отметила, что нарушение роста у детей, замедленное заживление ран, выпадение волос, проблемы с кожей и восприимчивость к инфекциям могут свидетельствовать о дефиците цинка в организме.

Кроме того, нехватка этого полезного элемента может привести к потере аппетита, ухудшению чувства вкуса или запаха.

Эксперт подчеркнула, что вышеперечисленные симптомы могут свидетельствовать и о других патологиях в организме, поэтому важна профессиональная оценка здоровья.