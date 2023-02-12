Врач назвала основные симптомы, которые помогут выявить пневмонию

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп специально для «СЭ» рассказала, что выявить пневмонию можно по нескольким признакам. Это острый кашель, отделение при этом мокроты, слабость, утомляемость и озноб. Иногда возникают более серьезные симптомы — боль в груди, одышка и высокая температура. «При этом у разных пациентов симптомы пневмонии могут немного видоизменяться. Например, для пожилых людей основными могут стать сонливость, спутанность мыслей, тошнота и усиление уже имеющихся хронических заболеваний», — пояснила эксперт.

Из-за чего возникает пневмония и когда пора обращаться к врачу, читайте в полной версии материала в «СЭ».