Врач назвала основные симптомы, которые помогут выявить пневмонию

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Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп специально для «СЭ» рассказала, что выявить пневмонию можно по нескольким признакам. Это острый кашель, отделение при этом мокроты, слабость, утомляемость и озноб. Иногда возникают более серьезные симптомы — боль в груди, одышка и высокая температура. «При этом у разных пациентов симптомы пневмонии могут немного видоизменяться. Например, для пожилых людей основными могут стать сонливость, спутанность мыслей, тошнота и усиление уже имеющихся хронических заболеваний», — пояснила эксперт.
Из-за чего возникает пневмония и когда пора обращаться к врачу, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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