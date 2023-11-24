Врач назвала первичный признак развития опасных сердечных нарушений

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Заведующая отделением спортивной медицины Людмила Бабаева эксклюзивно для «СЭ» назвала первичный признак развития сердечных недугов.

«Изменение пульса — симптом многих угрожающих жизни состояний и заболеваний, поэтому важно знать норму сердечных сокращений. Для здоровых людей — это 60-80 ударов в минуту в состоянии покоя», — объясняет эксперт.

По ее словам, многие врачи считают необходимым добавить к крайним значениям по 10 единиц, то есть получится норма от 50 до 90 ударов в минуту. Это объясняется физиологическими различиями людей и особенностями работы сердечно-сосудистой системы.

«У спортсменов и просто физически активных людей значения несколько выше, чем у других. Женские показатели также увеличены», — подчеркивает медик.

Как утверждает доктор, во время физических нагрузок, нервов или стресса частота пульса возрастает. Это естественная реакция организма.

«Когда человек успокаивается, сердце постепенно нормализует сокращения. Здоровым людям на возвращение к обычной частоте пульса потребуется не более 10 минут», — рассказывает Людмила Бабаева.

Врач предупреждает, что при наличии патологий, особенно эндокринных или сердечно-сосудистых, увеличенная пульсация сохраняется дольше.

«Если вы заметили беспричинные нарушения сердечного ритма в состоянии покоя, обратитесь к кардиологу! Периодическое появление брадикардии, тахикардии и других нарушений могут привести к ишемии, гипоксии, интоксикации и другим опасным заболеваниям», — предупредила доктор.