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Сегодня, 17:45

Врач назвала причины болей в спине после секса у женщин и мужчин

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Спина болит у девушки.
Фото Freepik/stefamerpik
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Врач общей практики Любовь Маслихова на портале Sustavlive.ru рассказала, почему может болеть спина после секса. «Односторонняя боль у мужчин нередко указывает на урологические проблемы, у женщин — на воспаление органов малого таза. Обычно так проявляется вагинит (кольпит). Эта целая группа патологий, которые сопровождаются воспалительными процессами в слизистой оболочке влагалища. Боль слева в пояснице часто сигнализирует о прогрессировании остеохондроза», — пояснила специалист.

По словам Любови Маслиховой, боли в пояснице у мужчин после интимной близости могут быть вызваны воспалением крайней плоти, головки пениса, уретры, предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря и яичек. У женщин нередко к болям приводят воспаления половых органов, спайки, венозный застой и даже разрыв яичника в результате травм живота, физического перенапряжения, занятий спортом, а также бурного или прерванного полового акта. «Причины дискомфорта и боли в пояснице у женщин могут быть не только физиологическими, но и неврогенными, психологическими», — подытожила врач.

Ранее мы рассказывали о пяти ошибках, которые мешают здоровью спины.

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Медицина
Советы и рекомендации
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