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Сегодня, 08:30

Врач назвала причины, из-за которых может появляться головокружение

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/drazenzigic
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Врач-терапевт Наталья Осипова в беседе с изданием «Кубанские новости» рассказала, что головокружение может быть симптомом заболеваний вестибулярного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов слуха и неврологического характера. Проблемы с координацией и «мушки перед глазами» чаще всего, по ее словам, появляются из-за недостаточного уровня сахара в крови (при диетах), вегетососудистой дистонии, приводящей к сужению кровеносных сосудов, гипотонии (пониженного давления), шейного остеохондроза, воспаления среднего уха (отит, евстахиит) или железодефицитной анемии. Головокружения нередко бывают у пожилых людей. «Это происходит от того, что с возрастом сосуды истончаются и вестибулярный аппарат начинает работать с «ошибками», — пояснила Наталья Осипова.

Первое, что нужно сделать, чтобы решить проблему с головокружением, — выстроить режим дня и здоровое питание. После пробуждения не стоит резко вставать. «Дайте организму время на привыкание к режиму бодрствования. Полежите 10 минут, сделайте зрительную зарядку, поднимите кверху конечности», — посоветовала терапевт. По ее заверениям, не лишним будет обратиться к врачу для полного обследования. «Скорее всего, вам понадобится сдать анализ крови и сделать рентген шейного отдела позвоночника, допплерографию сосудов. На основании полученных данных будет поставлен точный диагноз и назначено лечение, которое точно поможет решить проблему», — резюмировала Наталья Осипова.

Ранее мы рассказывали, как лечат головокружение врачи и насколько это эффективно.

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