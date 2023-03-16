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Сегодня, 14:15

Врач назвала причины, из-за которых возникает цистит

Ольга Стрельникова
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
Фото istockphoto.com
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Врач-педиатр, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, кандидат медицинских наук Ирины Юзуп рассказала «СЭ», из-за чего может возникнуть цистит. «Цистит обычно вызывается бактериями, которые попадают через уретру в мочевой пузырь. Женщины более склонны к его развитию, чем мужчины, потому что их уретра короче — это облегчает проникновение бактерий», — пояснила специалист.

Цистит — это распространенное заболевание мочевыводящих путей воспалительного, нередко инфекционного характера. В числе симптомов: частое и болезненное мочеиспускание, ощущение жжения во время него, мутная моча с резким запахом, иногда с кровью, боль за лобковой костью, слабая лихорадка. По словам Ирины Юзуп, спровоцировать приступ цистита может сексуальная активность (чаще встречается у женщин, чем у мужчин) и иногда спермицидные средства, используемые для контрацепции. «Любой бактериальный дисбаланс в организме может привести к общему нарушению микробиоты и развитию цистита», — предупредила врач.

Также к причинам цистита относятся обструкция выходного отверстия мочевого пузыря, повреждение нервов, его контролирующих, нарушения иммунной системы (волчанка, склеродермия и синдром Шегрена), диабет, камни и песок в почках. Раздражать мочевой пузырь и вызывать цистит в качестве побочного эффекта могут некоторые лекарства. К ним относятся диуретики, химиотерапевтические и антигистаминные препараты. «Даже недостаток выпиваемой жидкости может спровоцировать приступ цистита», — подытожила Ирина Юзуп.

Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя долго терпеть, когда хочешь в туалет.

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Медицина
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