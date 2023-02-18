Врач назвала признаки опасной родинки

Врач-педиатр Елена Титаренко специально для «СЭ» рассказала о признаках, которые подскажут, что ваша родинка действительно представляет опасность. По словам эксперта, у подобных новообразований меняется форма невуса, возможен ускоренный рост и изменение границ (они становятся не ровными), появляется асимметрия, а окраска становится не равномерно. Также специалист отметила, что размер у «нехороших» родинок довольно большой и может превышать 6 мм в диаметре. «Даже если совпадает 1-2 пункта из этого списка, лучше обратиться к врачу», — порекомендовала Елена Титаренко.

Какие еще признаки должны насторожить, и чем так опасна меланома, читайте в полной версии материала в «СЭ».