Врач назвала проблемы, о которых могут говорить частые ночные пробуждения

Руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова назвала причины, по которым человек может просыпаться в одно и то же время посреди ночи.

«Повышенный уровень стресса всегда влияет на процесс засыпания и ночные пробуждения, после которых сложно заснуть. Если вы стали просыпаться в ранние утренние часы, то это уже может быть признаком депрессии», — цитирует Life.ru Сурненкову.

По словам медика, просыпаться ночью человек может из-за проблем с пищеварением. В таком случае стоит отказаться от перекусов после ужина или есть не менее чем за три часа до сна.

Врач сообщила, что частые пробуждения ночью могут также свидетельствовать и о колебаниях уровня гормонов или глюкозы в крови. Также причинами нарушения сна могут быть употребление алкоголя, электромагнитное воздействие телефона, воздействие кофеина и апноэ (временная остановка дыхания во время сна).