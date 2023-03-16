Врач назвала продукты, которые помогут укрепить зубы

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Врач-стоматолог Мария Кулешова в беседе с изданием «Кубанские новости» рассказала, какой рацион поможет сделать зубы более крепкими и здоровыми. По ее словам, в продуктах обязательно должны присутствовать фтор и кальций. «Источники фтора — морская рыба (скумбрия, минтай, треска, лосось, камбала), грецкие орехи, хлеб из муки грубого помола и чай. А кальцием богаты миндаль, фасоль, соя, кунжут, сухофрукты (изюм, курага и прочие), зеленые овощи (капуста, салат, особенно укроп, петрушка, щавель)», — пояснила специалист. Для зубов важны и молочные продукты, но только те, что не содержат химических добавок и сахара. Сладкие йогурты, творожки и коктейли пользы не принесут, а лишь ускорят образование кариеса.
Также зубам необходимо железо, витамины B12 и С. Их дефицит может стать причиной истончения слизистой, появления язв, воспаления языка и кровоточивости десен, подытожила Мария Кулешова.
Ранее мы рассказывали, какой зубной пасты следует избегать.
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