Врач назвала продукты, которые помогут улучшить здоровье глаз

Врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала, какие продукты богаты питательными веществами, полезными для глаз.

Как отмечает специалист, одним из наиболее известных продуктов для улучшения зрения является морковь. По ее словам, морковь содержит бета-каротин, который преобразуется в организме в витамин А.

«Витамин А является важным компонентом родопсина — белка, отвечающего за чувствительность сетчатки к свету. Регулярное потребление моркови может помочь предотвратить недостаток витамина А и снизить риск развития слепоты, вызванной его дефицитом», — приводит «Life.ru» слова Барышниковой.

Также медик рассказала, что для глаз полезен лосось, чеснок, лук и яйца, богатые витаминами А, D, E, лецитином и легкоусвояемым белком.

«Кроме того, яйца содержат лютеин и зеаксантин — антиоксиданты, которые могут предотвратить возрастную макулярную дегенерацию и катаракту», — добавила она.