Врач назвала резкое похудение возможным признаком онкологии

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала, о чем могут говорить стремительный набор веса и резкое похудение.
«Худоба опасна намного больше, поскольку именно под этим симптомом часто скрываются тяжелые заболевания, включая онкологию. Полнота же зачастую связана с нарушением эмоционального и гормонального фона у человека», — отметила Павлова.
Также эксперт отмечает, что рак может выражаться в тусклом цвете кожи, ранних морщинах и отеках на лице.
Ранее ученые заявили, что рак молодеет с каждым годом.
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