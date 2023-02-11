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Сегодня, 18:45

Врач Фисюк: «В первый триместр беременности важно оградить себя от вредных продуктов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач — акушер-гинеколог Виктория Фисюк назвала самый опасный период беременности.

«Первый [триместр], когда идет закладка всех органов и систем, вероятно, его и можно назвать важным за счет его фундаментальности. В этот период особенно важно оградить себя от определенно опасных вредных продуктов и лекарственных [препаратов]», — рассказала специалист Life.ru.

По ее словам, важно также оградить себя от возможности инфицирования, ведь болезнь может оказать негативное воздействие на организм, порой необратимое, или привести к нарушениям развития плода вплоть до его гибели или возникновения развития пороков. Во время планирования беременности женщины начинают принимать витамины, в том числе фолиевую кислоту, исключают алкоголь и курение. Если же будущая мама работает на производстве чего-то вредного, то стоит сменить профессию. При занятии спортом нагрузку необходимо поменять. Как подчеркнула Фисюк, часто у женщин на сроке до 16-18 возникают угрозы выкидышей, потому важно своевременно посетить врача акушера-гинеколога.

А вот второй триместр эмоционально более спокоен. Но в любом случае, отметила специалист, необходимо соблюдать рекомендации врача на протяжении всей беременности. На сроке около 30 недель и позже могут начаться преждевременные роды.

Источник: https://life.ru/p/1557995
Здоровье
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