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26 июня, 23:00

Врач назвала семь правил, которые помогут сохранить женское здоровье до глубокой старости

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Наталья Давыденко советует пить по 6-8 стаканов воды в день для женского здоровья.

«Любая женщина должна стараться придерживаться сбалансированной диеты, особенно важно употреблять много фруктов, овощей, нежирных белков и цельнозерновых продуктов. А избегать следует чрезмерного количества сахара, соли, вредных жиров, полуфабрикатов. Кроме того, в меню должны присутствовать льняное, оливковое или растительное масло, которые великолепно очищают кишечник, добавила медик. Регулярно делайте физические упражнения: такая активность необходима для поддержания хорошего самочувствия. Высыпайтесь: ложитесь спать до 22 часов. Продолжительность сна должна составлять 7-8 часов в сутки. Управляйте стрессом, потому что он негативно влияет на здоровье. Чтобы снизить излишний уровень тревожности, уделяйте достаточно времени отдыху. Избавьтесь от никотиновой зависимости и старайтесь не употреблять спиртные напитки. Табакокурение не только губит здоровье, но и ускоряет внешнее старение, а регулярное употребление алкоголя может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая бессонницу, увеличение веса и повышенный риск развития рака молочной железы. Регулярно принимайте душ или ванну, поскольку водные процедуры придают бодрости и улучшают настроение. Ежегодно посещайте гинеколога. Помните, что лучше выявить заболевание на ранней стадии, чем узнать о нем, когда лечение потребует много времени и денег», — приводит слова Давыденко Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1589394
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