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Сегодня, 21:45

Врач назвала симптомы, которые помогут обнаружить выпадение волос на начальной стадии

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/garetsvisual
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Врач-педиатр Елена Титаренко эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что у мужчин симптомом выпадения волос может быть линия роста, которая становится значительно выше, чем прежде, особенно в отношении надбровных дуг. У женщин увеличивается ширина пробора, волосы становятся ломкими, раздваиваются на концах. Неокрашенные волосы тускнеют, приобретают более светлый оттенок даже у брюнеток. Меняется и сама структура волоса, становясь более тонкой, а кожные покровы в местах поредения более заметными. Также замедляется рост волос, а значительное их количество остается на расческе и даже на постельном белье после сна.

Как провести диагностику выпадения волос и, что нужно делать для профилактики и уменьшения проблемы, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Советы и рекомендации
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