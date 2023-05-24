Врач назвала симптомы менопаузы и способы борьбы с ними

48-летняя Дрю Бэрримор в шоу Опры Уинфри наряду с другими гостьями призналась, что не хочет, чтобы ее считали «какой-то пыльной старой сухой тряпкой». Необычное заявление актрисы было приурочено к теме выпуска, посвященного симптомам менопаузы. В последнее время этот неприятный для женщин переходный период обретает статус некоего «ритуала посвящения» и стремительно развивается в отдельную wellness-категорию, которой различные специалисты уделяют множество внимания. Дрю Бэрримор вовсе предложила «переименовать» менопаузу, чтобы избавить женщин от ассоциаций, связанных с этим «клеймом» старости.

Мы попросили врача гинеколога-эндокринолога Марию Филатову рассказать, какие симптомы могут указывать на приближение менопаузы и что с этим делать. «Менопауза происходит примерно в 51,4 года. Главный ее признак — прекращение менструальных циклов в течение 12 месяцев без какой-либо другой очевидной причины. Это говорит об истощении фолликулов яичников с сопутствующим изменением уровня гормонов», — пояснила специалист. По ее словам, характерное явление для менопаузы — это приливы. Их испытывают до 80% женщин. «Ощущение жара появляется на лице и в груди, затем быстро распространяется по всему телу. Сопровождается этот процесс обильным потоотделением, иногда сердцебиением, ознобом и чувством беспокойства. Может повторяться до нескольких раз в день и даже ночью», — подчеркнула врач. Среди прочих признаков менопаузы: депрессия, мигрень, нарушения сна, когнитивные нарушения (забывчивость, трудности с запоминанием слов, «туман в голове»), изменение кожи и половых органов (вульвовагинальная атрофия), лишний вес, боли в суставах, груди и не только.

Как отметила Мария Филатова, для лечения симптомов менопаузы применяют гормонотерапию в виде таблеток, гелей, пластырей или вагинальных препаратов. При наличии противопоказаний назначают антидепрессанты, противосудорожные и противоэпилептические препараты. Также применяют и другие методы, такие как фитотерапия, дыхательная гимнастика, снижение веса, когнитивно-поведенческая терапия у психолога и прочие на усмотрение лечащего врача.

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