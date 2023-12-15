Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач назвала симптомы железодефицита
Здоровье

Сегодня, 17:20

1 мин.

Врач назвала симптомы железодефицита

Мария Маковей
Автор
Девушка льет кофе мимо чашки
Фото morgan23/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич в беседе с Pravda.Ru рассказала, какие симптомы указывают на дефицит железа в организме. Как утверждает эксперт, первое, на что стоит обратить внимание — это усталость и депрессия.

«Железо — основной структурный компонент гемоглобина эритроцитов, а также участник процесса их производства (кроветворения) в костном мозге. Недостаток кислорода в мозге, вызванный железодефицитом, может тоже повлиять на функционирование головного мозга и привести к расстройствам настроения и депрессии», — объяснила врач.

Кроме того, специалист отметила, что железо необходимо для синтеза дофамина в центральной нервной системе. Его недостаток приводит к двигательным расстройствам.

«Было доказано, что дефицит железа при беременности может приводить к развитию анемии у будущего ребенка, повышая риск нарушений его интеллекта, психики и социальной адаптации в дальнейшем. То же относится и к взрослым», — подытожила доктор.

Витамины: что это, какие нужно пить женщинам, мужчинам, суточная норма витаминов. Что такое витамины и зачем они нужны
Медицина
Польза и вред
0
Новости холдинга
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ