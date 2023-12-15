Врач назвала симптомы железодефицита

Врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич в беседе с Pravda.Ru рассказала, какие симптомы указывают на дефицит железа в организме. Как утверждает эксперт, первое, на что стоит обратить внимание — это усталость и депрессия.

«Железо — основной структурный компонент гемоглобина эритроцитов, а также участник процесса их производства (кроветворения) в костном мозге. Недостаток кислорода в мозге, вызванный железодефицитом, может тоже повлиять на функционирование головного мозга и привести к расстройствам настроения и депрессии», — объяснила врач.

Кроме того, специалист отметила, что железо необходимо для синтеза дофамина в центральной нервной системе. Его недостаток приводит к двигательным расстройствам.

«Было доказано, что дефицит железа при беременности может приводить к развитию анемии у будущего ребенка, повышая риск нарушений его интеллекта, психики и социальной адаптации в дальнейшем. То же относится и к взрослым», — подытожила доктор.