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16 мая, 15:20

Врач назвала три фактора, снижающих выработку коллагена

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка наносит крем на кожу.
Фото Freepik/benzoix
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Врач и автор портала «Лайфхакер» Полина Жарикова рассказала, что снижает выработку коллагена в организме. «Наше тело производит коллаген всю жизнь. Но с возрастом или под действием вредных факторов его становится меньше», — пояснила специалист.

К вредным факторам Полина Жарикова отнесла курение, обилие сладостей в рационе и избыток ультрафиолета. Они не только снижают выработку коллагена и ускоряют его разрушение, но и, как следствие, провоцируют образование морщин и замедляют заживление ран, снижают получение кислорода и питательных веществ кожей, приводя к потере эластичности и преждевременному старению.

Ранее мы рассказывали, какие вещества в составе косметики помогают бороться с морщинами.

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Польза и вред
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