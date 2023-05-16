Врач назвала три фактора, снижающих выработку коллагена

16 мая, 15:20
Врач и автор портала «Лайфхакер» Полина Жарикова рассказала, что снижает выработку коллагена в организме. «Наше тело производит коллаген всю жизнь. Но с возрастом или под действием вредных факторов его становится меньше», — пояснила специалист.
К вредным факторам Полина Жарикова отнесла курение, обилие сладостей в рационе и избыток ультрафиолета. Они не только снижают выработку коллагена и ускоряют его разрушение, но и, как следствие, провоцируют образование морщин и замедляют заживление ран, снижают получение кислорода и питательных веществ кожей, приводя к потере эластичности и преждевременному старению.
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