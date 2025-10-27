Врач назвала три неочевидные причины, которые приводят к отиту

Отит часто развивается как осложнение ОРВИ. Врач-эксперт Александра Филева в беседе с «Газетой.Ru» назвала три неочевидные причины повышения риска образования отита.

«Среди неочевидных причин отита — частое и сильное высмаркивание, резкие перепады давления (например, при полетах на самолете или нырянии), аллергические реакции, которые вызывают отек слизистых оболочек. Отит часто становится осложнением ОРВИ из-за особенностей строения лор-органов: носоглотка связана с ухом прямым каналом — евстахиевой трубой. При воспалении слизистой оболочки носоглотки отек и выделения могут закупоривать эту трубу, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и развития инфекции в среднем ухе. Респираторная инфекция далеко не всегда переходит в болезни уха, но риск есть, и он довольно высок», — пояснила врач.

Отит можно заподозрить по характерному симптому: боли в ухе, усиливающийся при жевании или поворотах головы. Также возможна сниженность слуха, ощущение заложенности и в некоторых случаях выделения из уха. Иногда болезнь сопровождается повышением температуры и общей слабостью.

Доктор подчеркнула, что лечить уши самостоятельно крайне рискованно. Например, противовоспалительные капли, которые обычно применяют при отите, можно капать строго после осмотра врача: он должен убедиться в сохранности барабанной перепонки. Антибиотики принимают только по результатам анализов и по схеме, назначенной врачом. Неправильное применение лекарств может причинить вред.