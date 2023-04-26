Врач Носарева рассказала, почему солнце провоцирует появление прыщей

Врач-дерматолог Нана Носарева объяснила, почему длительное пребывание на солнце может спровоцировать появление высыпаний на лице.

«Во-первых, прямые солнечные лучи нарушают защитный барьер кожи, что способствует обезвоживанию. Солнце действительно способно уменьшать количество кожного сала и очаги воспалений, но при нарушении гидролипидного баланса состояние кожи усугубится. Во-вторых, под влиянием солнечных лучей роговой слой эпидермиса утолщается, чтобы защититься от ожога: отмершие клетки уплотняются, под ними накапливается кожное сало, закупоривая при этом устья пор и провоцируя возникновение новых воспалений», — приводит «Life.ru» слова Носаревой.

Как отмечает специалист, во избежание обострений нужно обязательно наносить солнцезащитные средства, предназначенные для жирной и проблемной кожи.