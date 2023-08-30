Врач общей практики предупредил о первых симптомах рака кишечника

Врач общей практики Дэйв Николс назвал первые симптомы рака кишечника. По его словам, они могут быть похожи на проявления менее опасных патологий, поэтому зачастую выявляются на поздней стадии. Об этом 30 августа сообщили на портале «Медздрав.инфо».

Как отметил Дэйв Николс, стоит обращать внимание на любые изменения, длящиеся более шести недель. Это значительное время. «Одним из первых признаков рака толстой кишки считается боль в животе, а также проблемы со стулом», — предупредил медик.

Ранее, 17 июня 2022 года, мы рассказывали, как обнаружить рак кишечника на ранних стадиях.