Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач объяснил, чем опасна передозировка витамином С
Здоровье

Сегодня, 15:20

1 мин.

Врач объяснил, чем опасна передозировка витамином С

Мария Маковей
Автор
Витамины на ладони и стакан воды в руках
Фото AsiaVision/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач высшей категории Александр Горячев предупреждает, что чрезмерный прием различных комплексов с витамином С может привести к болям в животе, диарее и аллергическим реакциям.

«Максимальная доза витамина С довольно высока — это 2 г в день. Столько аскорбиновой кислоты содержится в 30 апельсинах», — приводит слова доктора «СЭ».

Кроме того, переизбыток аскорбиновой кислоты может привести к образованию камней в почках. Так прием 1 г витамина С в день увеличивает риск развития мочекаменной болезни у мужчин на 50%, сообщает JAMA Internal Medicine.

Чистка яблока. Обязательно ли чистить фрукты и овощи?
Польза и вред
0
Новости холдинга
Что известно о гибели кота Твикса. Главное
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
В офисе Зеленского рассказали о жалобах солдат ВСУ на нехватку оружия
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ