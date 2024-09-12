Врач объяснил, что делать, если в ухо заполз таракан

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с «Газетой.ru» заявил, что насекомые довольно часто бегают по телу человека, особенно в моменты, когда он отвлечен или спит.

«Когда человек находится в недвижимом состоянии, насекомое чувствует себя очень уверенно. Ушная раковина для них — крайне благоприятная среда, например, для того чтобы спрятаться или отложить какие-то личинки. Потому что там уютно, спокойно, тепло, влажно», — отметил эксперт.

По словам доктора, не все насекомые имеют задний ход, в том числе и тараканы. Чтобы выползти наружу, им нужно развернуться. В ушной раковине этого сделать не получится. Тем более человек, почувствовав инородное тело в ухе, начинает паниковать, а насекомое пытается еще больше укорениться.

«У них есть хелицеры и педипальпы — микрочелюсти, которыми они сильно могут кусаться и цепляться этими крючковидными отростками. Это тоже препятствует выходу насекомого наружу», — добавил врач.

Однако самостоятельно извлечь насекомое можно — понадобится масло или спирт.

«Лучший вариант — это алкоголизировать наружный слуховой проход. То есть закапать туда водку, а еще лучше спирт. Тогда насекомое погибает, переходит в обездвиженное состояние, в таком состоянии у него расслабляются щупальца. Достать такое насекомое не представляется сложным. Вода не поможет, это совершенно точно. На втором месте масло. Ну и, конечно, лучше профессионального ЛОР-врача помочь вам никто не сможет», — сказал эксперт.

Кроме того, Зайцев подчеркнул, что после извлечения насекомого из уха там могут остаться лапки. Они травмируют кожу слухового прохода или барабанную перепонку, что приводит к воспалениям, наружному диффузному отиту. Поэтому визит к ЛОР-врачу обязателен.

11 сентября Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что в Видновской больнице в Подмосковье врачи извлекли тараканов из ушей двух женщин. В обоих случаях насекомые заползли в слуховой проход женщин во время сна.