Врач объяснил, что поможет повысить продуктивность и успевать больше

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, сомнолог Александр Казаченко в интервью порталу «Доктор Питер» рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свою продуктивность и успевать больше. Как бы банально это ни звучало, нужно раньше просыпаться. «Ранние подъемы положительно сказываются на нашей продуктивности и работоспособности. Дело в том, что утром гораздо меньше отвлекающих факторов: звонков, сообщений, уведомлений соцсетей. Без лишнего информационного шума нам проще сосредоточиться на важных делах», — пояснил эксперт. К концу дня мозг перегружен информацией, ее большими объемами, и чаще всего продуктивность снижается.

Александр Казаченко предупредил, что правило ранних подъемов будет работать, только если человек соблюдает индивидуальную норму сна. «Она может быть разной — от 4 до 12 часов, но выполняться должна обязательно. В противном случае вместо прилива сил и чувства обновления человек будет ощущать физическую и психологическую разбитость. О продуктивности останется только мечтать», — подытожил сомнолог.

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