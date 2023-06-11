Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 17:00

Врач объяснил, из-за чего может ухудшиться зрение

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Очки для зрения на цветном фоне
Фото Freepik
Telegram Дзен

Офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Александр Кусков рассказал «СЭ», из-за чего может ухудшиться зрение. «В повседневной жизни зрение ухудшается из-за некоторых вредных и нездоровых привычек, которые, на первый взгляд, не очевидны», — пояснил специалист.

По его словам, для остроты зрения может быть вредно чтение в транспорте: из-за нестабильности текста мышцам глаз приходится совершать множество установочных движений и напрягаться, что ведет к расстройству аккомодации — способности органа адаптироваться к изменениям, и повышает риск развития компьютерного зрительного синдрома. Также вреден отказ от назначенных очков или линз: они не только обеспечивают должную остроту зрения, но и корректируют работу всей зрительной системы, тормозят развитие нарушений аккомодации. Ухудшить зрение могут и стрессы. «В моменты стресса основной удар на себя принимает сердечно-сосудистая система, а перепады артериального давления влияют на кровоснабжение сетчатки или зрительного нерва. Это может привести к резкой потере зрения и потребовать обращения за неотложной медицинской помощью», — предупредил офтальмолог.

К другим ежедневным привычкам, способным негативно повлиять на здоровье глаз и ухудшить зрение Александр Кусков отнес сон с макияжем (раздражает слизистую, вызывает аллергические реакции), сон в контактных линзах (раздражает слизистую, снижает зрение), отказ от солнцезащитных очков или использование некачественных изделий (может вызвать ожог сетчатки). Также не стоит усиленно тереть глаза пальцами или кулаками — можно спровоцировать развитие такого заболевания, как кератоконус (хроническое заболевание глаз).

Чтобы защитить здоровье зрения, офтальмолог порекомендовал избегать вышеперечисленных ситуаций, ежедневно, не реже 1-2 раз в сутки, использовать увлажняющие капли для глаз (искусственную слезу), отдыхать во время работы, делать глазную гимнастику, проводить на свежем воздухе не менее 20 минут в день, ежегодно посещать специалиста и следовать его предписаниям в случае выявленных проблем.

Ранее мы рассказывали, как делать гимнастику для глаз.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сомнолог назвал основные причины недосыпа россиян

Врач развеяла миф о тополином пухе