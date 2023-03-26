0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 18:31

Врач объяснил, к каким последствиям может привести неправильный прикус

Мария Гусева
Telegram Дзен

Врач, челюстно-лицевой хирург Иван Шпицер сообщил, что неправильный прикус может привести к различным негативным последствиям.

«Невозможно отрицать связь роста челюстей с ростом черепа и осанкой, — цитирует Life.ru Шпицера. — Научно доказано, что неверное положение челюсти приводит к той или иной деформации позвоночника. Поэтому тяжелые аномалии формы челюстей и зубных рядов должны лечиться в команде с врачом-остеопатом».

По словам врача, чрезмерный рост челюстей или асимметричное их развитие приводят к эстетической дисгармонии лица. При неправильном прикусе нарушается адекватная функция жевания, страдает состояние сустава, на котором двигается нижняя челюсть. Из-за нарушения жевательной функции нагрузка на зубы часто распределяется неправильно, что приводит к ранней стираемости зубов и их потере.

Шпицер отметил, что чрезмерное употребление мягкой пищи сильно влияет на формирование прикуса. При этом процесс роста челюстей запускается с момента прорезывания первого зуба.

Источник: Life.ru
0
Читайте также
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Вашингтон» может обменять Кузнецова
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Жердева снова отчислили
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Чехия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уволят ли Илью Воробьева?
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Торпедо» завершило сезон
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онколог рассказал, в каком случае дезодоранты могут вызывать рак

Врач рассказала, кому полезны жемчужные ванны