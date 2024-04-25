Врач объяснил, как избавиться от отеков

В беседе с «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев отметил, что тактика лечения отеков будет зависеть от причины их появления.

По его словам, самостоятельно определить причину отечности сложно, поэтому самолечение в таком случае опасно, важно обратиться к специалистам.

Однако эксперт отметил, что существует ряд профилактических мер, которые помогут снять отечность и предупредить ее. В первую очередь это лимфодренажные массажи, правильно питание и ограничение потребления соли. Также доктор советует заниматься спортом, отдыхать, высыпаться и стараться избегать стрессов.