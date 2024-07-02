Врач объяснил, как защититься от летней ангины

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как возникает ангина и как от нее защититься в летний период.

«Ангина — это инфекционное заболевание, в основном его вызывает стрептококк, который «живет» в человеческом теле. Больше всего микроорганизмов обитает в кишечнике, глотке и ротовой полости, то есть дыхательных путях человека. Как только иммунитет ослабевает, стрептококк начинает активно размножаться, что приводит к различным заболеваниям лор-органов, например к ангине», — объяснил эксперт.

Доктор подчеркнул, что холодные напитки, мороженое или нахождение в прохладной воде либо под кондиционером приводят к резкому переохлаждению организма. В результате ослабевает иммунная система, что приводит к ангине, простуде или даже пневмонии.

«Важно отличить ангину от других вирусных заболеваний. Сделать это сможет только врач, поэтому при первых симптомах следует идти к нему на прием. Самолечение в этом случае не даст каких-либо результатов. Кроме того, в лечении ангины важен комплексный подход: прием лекарств, полоскание горла, постельный режим, сон и диета», — добавил Сахаров.

Чтобы защититься от патогенных вирусов, специалист советует не сидеть под кондиционером, пить не слишком холодную воду, осторожно и маленькими кусочками есть мороженое, а также не бросаться в холодную воду после длительного пребывания на солнце. Кроме того, обязательно мыть руки, протирать рабочие поверхности и ухаживать за полостью рта.