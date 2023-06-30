Врач объяснил, почему дети из Башкирии выжили после укуса 465 пчел

Заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения доктор медицинских наук Александр Максимов рассказал, что дети, которых искусал целый рой пчел в Башкирии, выжили благодаря счастливому случаю.

«Достаточно одного укуса пчелы, чтобы умереть. Но нет такого, чтобы массовый укус равнялся смертельному исходу. Как правило, пчелиный яд действует на сосуды, падает давление или развивается аллергическая реакция. Как правило, но не знак равно. Некоторым везет. Знаете, как упал с пятого этажа и выжил. Индивидуальная реакция организма не даёт развиться угрожающему жизни состоянию», — приводит слова Максимова Life.

Собеседник также рассказал, как оказать первую помощь при укусе пчелы:

1. Вытащить жало и приложить холодный компресс: холод препятствует всасыванию яда.

2. Чтобы уменьшить зуд и жжение, можно сделать примочку с раствором пищевой соды (одна чайная ложка на один стакан воды).

3. Если есть предрасположенность к аллергии, сразу выпейте антигистаминный препарат.

Ранее в Башкирии рой пчел напал на братьев, пока те гуляли в лесу. Врачи удалили в общей сложности около 465 жал из рук, ног, лица, ушей и головы мальчиков. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей и идут на поправку.