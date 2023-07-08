Врач объяснил, почему избавиться от ожирения практически невозможно

Доктор медицинских наук и бариатрический хирург Владимир Самойлов рассказал, что избавиться от веса с помощью диет и спорта людям с ожирением практически невозможно. «Почти 90% пациентов с заболеванием, которым удалось похудеть с помощью диеты и спорта, в конечном итоге вновь набирают исходный вес. Потому что ожирение — болезнь, которую сложно контролировать и, к сожалению, силой воли это состояние исправить нельзя», — подчеркнул специалист. Об этом 5 июля сообщили на сайте издания «Газета.Ru».

По словам Владимира Самойлова, из-за изменений в метаболизме и механизмах голода, человек безрезультатно будет мучать себя диетами. При этом игнорировать избыточную массу, а тем более ожирение, нельзя. Рано или поздно они приведут к сахарному диабету второго типа, сонному апноэ, проблемам с сердцем и суставами, а также другим опасным заболеваниям. «Лечением ожирения занимается мультидисциплинарная команда: психолог, диетолог, эндокринолог и бариатрический хирург», — пояснил врач.

Провизор, эксперт в области омоложения и долголетия Галина Хусаинова рассказала СЭ, что в такой ситуации отлично срабатывает правило двух векторов: первое — не делать того, что снижает метаболизм, второе — предпринимать все возможное для ускорения обмена веществ. «Самое сложное — когда полнота стала привычной, то есть лишний вес держится более двух лет и не снижается. В этом случае человек уже обновил гардероб, свыкся с отражением в зеркале и первые шаги по избавлению от лишних килограммов сделать трудно», — пояснила эксперт. По ее словам, для начала нужно отказаться от кофе, чая, алкоголя, газированых напитков, а также от употребления соков и фруктов во второй половине дня — это замедляет метаболизм. Замедляет метаболизм и сочетание таких продуктов, как мясо с помидорами, мясные продукты с крахмалистыми овощами (картофелем, свеклой, морковью), молочные и дрожжевые продукты, соленое, сладости, все быстрые углеводы. «Полным людям лучше отказаться от крахмалистых овощей и макаронных изделий или есть их не более раза в неделю и в первой половине дня», — порекомендовала эксперт.

Галина Хусаинова обратила внимание на то, что сладкая и жареная пища гликирует (склеивает, связывает) собственные белки и приводит к дряблости кожи и мышц, в том числе сердца, делает кровь гуще, снижает уровень энергии. «Тягу к сладкому помогают преодолеть продукты богатые хромом: бобовые, морепродукты, говядина, тунец, сом, не соленая сельдь и черный перец. Хром регулирует процесс поглощения сахара клетками, повышает толерантность к глюкозе», — заключила специалист.

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